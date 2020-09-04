Новое руководство ни во что не ставит знаменитость

Скандал вокруг МХАТа им. Горького продолжает обрастать подробностями. Сегодня стало известно, какими словами новая администрация театра костерит народную артистку СССР Татьяна Доронину, которая прослужила в культурном учреждении более 30 лет.



Актриса покинула пост худрука в 2018 г. Самым громким скандалом после этого события стало увольнение Дмитрия Корепина. Актер заявляет, что его незаконно сократили. Дмитрий решил рассказать, что творится во МХАТе при новом руководстве.

По его словам, Татьяну Васильевну обманом уговорили покинуть почетный пост. Ее заверили, что нынешний худрук театра Эдуард Бояков будет просто организовывать работу, а Доронина останется творческим руководителем.

На деле все вышло иначе. Как только она побывала в Минкультуры и подписала все необходимые документы с ней тут же перестали считаться. На собрание труппы, где представляли Боякова, Доронину даже не позвали. Новый глава заявил, что теперь "он – вертикаль власти", а МХАТ – его монастырь, где все актеры – послушники.

"В моем театре даже Доронина такого не позволяла", – сказал однажды новый худрук.

Такое оскорбительное взыскание режиссер позволил после очередной перепалки с артистами. Такая наглость поразила участников разговора, пишет издание "Собеседник".

Как добавляет Корепин, такой же политики придерживается зам Боякова, Татьяна Ярошевская.

"А Татьяна Васильевна свою функцию уже выполнила, талант растеряла, былых качеств у нее уже нет", – заявила однажды женщина.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему Доронина перестала посещать МХАТ имени Горького.