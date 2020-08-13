Артистка прослужила в культурном учреждении более 30 лет

Татьяна Доронина покинула пост художественного руководителя в 2018 году. После этого артистка долгое время не навещала коллег по работе. Так что же случилось? Неужели она не смогла смириться с утратой почетной должности?

Во избежание слухов новое руководство театра решило расставить все точки над i. Действующий директор Татьяна Ярошевская сообщила, что причина долгого отсутствия артистки кроется в ее болезни. Это стало известно от лечащего врача Дорониной.

Татьяна Ярошевская отметила, что состояние здоровья бывшего худрука МХАТ им. Горького уже стабилизировалось. Однако это все равно не позволяет Дорониной прийти в родной театр. Ярошевская пожелала артистке скорейшего выздоровления.

Напомним, Татьяна Доронина является народной артисткой СССР. Актриса обрела популярность после того, как снялась в фильме "Три тополя на Плющихе". Год назад Доронина стала почетным обладателем ордена "За заслуги перед Отечеством". Также она входит в Союз писателей России.

Ранее "Утро.ру" поделилось новостью о том, что в другом известном театре, "Современнике", произошел скандал. Инициатором конфликта стал артист Сергей Гармаш. Он крайне негативно высказался о новом руководстве в лице Виктора Рыжакова.