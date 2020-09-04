Телеведущая появилась в эфире шоу "Пусть говорят"

Дана Борисова вновь оказалась в центре скандала. На этот раз блондинка появилась в эфире "Первого канала" во время передачи, которая была посвящена аварии с участием Михаила Ефремова. Девушка, которой за время шоу несколько раз дали слово, очень резко высказалась в адрес актера, тем самым превратившись в предмет обсуждения и насмешек в Интернете.

Выпуск "Пусть говорят" появился на официальном ютуб-канале. Как оказалось, большая часть комментаторов под видео обсуждает не саму аварию, а поведение Даны Борисовой.

"Мир перевернулся, Дана осуждает Ефремова за алкоголизм!", "Что там делает эксперт: алкоголичка-наркоманка Дана Борисова", "Противно смотреть на судей,сидящих в зале", "Боже Борисова проснулась трезвеница и наркоманша. Как может судить?", "Борисова сидела бы дома. Позорище", – написали в обсуждениях под видео.

Блондинка также выставила фрагмент с эфира на своей странице в "Инстаграм". Даже там ее призвали не судить Михаила Ефремова. "Ты то что знаешь и видела Борисова! Со своим прошлым делать умозаключения и осуждения великого артиста! Стыдно и противно смотреть и слушать твой бред. Отрабатываешь гонорар?" – спросили артистку ее поклонники.

Напомним, что во время этого же выпуска шоу "Пусть говорят" ведущий Дмитрий Борисов вызвал охрану и попросил Джигурду покинуть студию.