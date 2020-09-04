Артистка подготовила новые песни

Верка Сердючка записала небольшой альбом на английском языке. В новый музыкальный мини-проект вошли четыре композиции.

По словам артистки, ее песни призваны согреть измучившихся за этот тяжелый год людей. Она пожелала слушателям сохранить бодрый настрой – "петь и танцевать", несмотря ни на что, сообщает РИА "Новости".

Альбом получил название "Sexy". Как отмечаете издание "ФедералПресс", для Андрея Данилко, который скрывается под образом задорной и обаятельной Сердючки, это работа стала первой после 12-летнего перерыва.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Владимир Зеленский приветствовал Сердючку кулаком. Тогда лидер Незалежной появился на улице в сопровождении телохранителей.

