Умер экс-глава российского государственного театра

Он не смог одолеть серьезную болезнь

Бывший директор Российского академического Молодежного театра Владислав Любый ушел из жизни. Долгое время он боролся с тяжелой болезнью. Об этом сообщила пресс-служба РАМТа. 

"Владислав Викторович был глубоко профессиональным человеком, энергичным, увлеченным, обладающим тонкой интуицией и четким пониманием сложной системы управления репертуарным театром", – говорится в сообщении.

Должность директора он занимал с 1998 по 2015 год. Он руководил постановкой "Берег утопии", а в 2010 выпустил 13 премьер на сцене театра. Был удостоен международной театральной премии им. Станиславского. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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