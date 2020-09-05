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Бывший директор Российского академического Молодежного театра Владислав Любый ушел из жизни. Долгое время он боролся с тяжелой болезнью. Об этом сообщила пресс-служба РАМТа.
"Владислав Викторович был глубоко профессиональным человеком, энергичным, увлеченным, обладающим тонкой интуицией и четким пониманием сложной системы управления репертуарным театром", – говорится в сообщении.
Должность директора он занимал с 1998 по 2015 год. Он руководил постановкой "Берег утопии", а в 2010 выпустил 13 премьер на сцене театра. Был удостоен международной театральной премии им. Станиславского.
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