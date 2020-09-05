"Светлая память": люди скорбят о раннем уходе из жизни солиста "Иванушек"

"Светлая память": люди скорбят о раннем уходе из жизни солиста "Иванушек"
Иванушки. Фото: Gennadii Usoev/www.globallookpress.com
Детали его похорон хранятся в тайне

Певец Игорь Сорин скончался 4 сентября 1998 года. Память рано ушедшего из жизни музыканта почтил его друг и коллега, Андрей Григорьев-Аполлонов, который стал одним из участников "Иванушек" по его предложению.

Первые месяцы репетиций дали ребятам твердую уверенность в том, что успех неминуем. На протяжении трех лет они объезжали с концертами всю Россию, собирая полные стадионы. А после выхода клипа "Тучи" стали настоящими звездами.

В 1998 году, когда Иванушки работали над альбомом "Твои письма", Сорин решил стать сольным артистом. Через полгода его не стало: он выпал из шестого этажа, 1 сентября 1998 года. Артиста госпитализировали в одну из больниц, где сделали операцию на сердце. Его не стало через три дня: сердце не смогло выдержать последствий травмы.

Григорьев-Аполлонов почтил память ушедшего друга, опубликовав в своем "Инстаграм" пост.

"22 года", – написал музыкант.

Но не меньше самого Григорьева-Аполлонова скорбят и многочисленные поклонники Сорина, которые помнят его песни.

"Вечная память...Правда, как будто вчера было...", "Навсегда в наших сердцах", "Уходят таланты. Мы не можем этому противостоять. Царствие небесное! Игорь в нашей памяти!" – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

10 июля на Николо-Архангельском кладбище похоронили Владимира Райберга, отца погибшего Сорина. О смерти мужчины стало известно только сейчас, а детали его погребения хранятся в тайне.

Егор МАЛКОВ

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