Перед смертью мужчина серьезно болел

Владимира Райберга, отца погибшего солиста "Иванушек", похоронили на Николо-Архангельском кладбище 10 июля. Однако о смерти мужчины стало известно только сейчас, а детали его погребения хранятся в тайне, сообщают журналисты.

Например, точно не известно, где находится могила родственника Игоря Сорина. Как уточняется, у 82-летнего мужчины было серьезное заболевание, а ушел он из жизни в окружении семьи.

Владимир Райберг более чем на 20 лет пережил своего сына. Солиста группы "Иванушки International " нашли 1 сентября 1998 года под окнами дома, где он работал. Мужчина, которого медики смогли привести в сознание, не объяснил причины произошедшего. В больнице артисту провели операцию, однако спасти знаменитость не удалось.

Поклонники группы до сих пор навещают могилу Игоря Сорина. Они просят всех не оставлять на кладбище сувениры, не делать столы и скамейки, так как дизайн захоронения продумывали родители артиста, пишет StarHit.

Жизнь отца Сорина после его смерти круто изменилась. Он развелся с матерью артиста и женился на молодой поклоннице своего погибшего наследника. Как оказалось, Райберг очень хотел завести еще детей. В браке со второй женой у мужчины родились двое сыновей, однако вскоре отношения супругов закончились, уточняет "КП".

Ранее "Утро.ру" писало о том, что солиста "Иванушек" Игоря Сорина могли убить.