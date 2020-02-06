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"Он себя медленно убивает": продюсер выдал секрет солиста "Иванушек"

"Он себя медленно убивает": продюсер выдал секрет солиста "Иванушек"
Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист, как считает его наставник, не смог справиться с популрностью

Игорь Матвиенко в честь своего юбилея дал интервью, где рассказал о своих отношениях с музыкантами. Продюсер признался, что пытался спасти двух солистов "Иванушек" от вредных зависимостей, а потом выдал секрет Андрея Григорьего-Апполонова. Он прямо заявил о пристрастиях артиста.

"Ну как можно остановить Рыжего (Андрея Григорьева-Аполлонова – Ред.) штрафами? Он тоже себя медленно убивает", - цитирует слова продюсера "АиФ".

Матвиенко признался, что ему больного видеть то, что происходит с рыжеволосым солистом "Иванушек". А зависимости у Григорьева-Апполонова были и до развода с женой.

Причину пагубной зависимости Матвиенко видит в том, что певец не смог справиться с популярностью.

"Популярность не делает тебя счастливее, наоборот, она опустошает. Хлебнув ее один раз, ты уже жить не можешь без нее, как без наркотика. Это беда наших звезд. Артист отработал концерт, получил заряд энергии. Он весь на адреналине приходит в гостиницу и не может спокойно лечь спать. Это невозможно. Ему нужно себя чем-то "успокоить", – цитирует слова продюсера "Комсомольская правда".

Ранее "Утро" писало о разводе Андрея Григорьева-Апполонова. 

Дарья ПЕТРОВА

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