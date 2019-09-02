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Рыжий "Иванушка" скоро разведется

Рыжий
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: www.globallookpress.com
Заявление, которое подала жена артиста, уже рассмотрено

Андрей Григорьев Апполонов хотел спасти семью, которой больше 15 лет, но не смог. Первое заседание по делу о разводе прошло 20 августа. С певцом и его супругой побеседовали и дали им время на примирение. Только вряд ли это что-то изменит – похоже, не позднее 10 сентября артист пополнит ряды известных холостяков.

Солист группы "Иванушки International" пытался вернуть внимание жены, сообщили друзья пары. И отметили: "Но увы. У нее уже другая жизнь". Она отправилась с новым возлюбленным в романтическое путешествие в Америку. "Покатались на машине по национальному парку Калифорнии, погуляли на Таймссквер… А затем уехали в Малибу, где отпраздновали день рождения Андрея. Ему исполнилось 28", – рассказали StarHit в окружении пары.

Два сына будут жить с артистом, но в любой момент – когда он уедет на гастроли или если они сами захотят – смогут поселиться у матери. "Ребята настроены решить эти моменты мирным путем. Оба работают над тем, чтобы сохранить дружеские отношения после расставания", заявили друзья пока еще супругов.

О том, что они с женой решили на время растаться, певец объявил несколько месяцев назад. Ходили слухи, что Маша стала встречаться с другим,и вскоре она перестала скрывать нового возлюбленного – баскетболиста подмосковных "Химок" Андрея Зубкова. 

Ранее поклонники волновались из-за того, что Григорьев-Апполонов после расставания с женой, по их мнению, неважно выглядел. До этого рыжий из "Иванушек" поведал о страшной болезни.

Полина ДОРОЖКИНА
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