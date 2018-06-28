Рыжий "Иванушка" обвинил себя в смерти друзей

Певец считает, что участники "Иванушки International" погибли из-за уходом из группы

Андрей Григорьев-Аполлонов шесть месяцев был в запое, после того как не стало сначала Олега Яковлева, а потом родной сестры. Об этом рассказал он сам.

Для него потери стали большим ударом, и сам он едва выжил. "Я не ожидал, что буду так страдать. Думал, я толстокожий", – заявил исполнитель в интервью телеканалу "Мир".

Артист чувствует ответственность за смерть коллег Олега Яковлева и Игоря Сорина. Первого не стало через четыре года после того, как он покинул группу, а второго – спустя год после ухода из коллектива, отметил Рыжий "Иванушка".

А ведь Яковлев почти успел записать музыкальный альбом. Григорьев-Аполлонов, по его словам, мог бы проследить и сказать: "Что ты делаешь? Зачем ты гробишь здоровье свое?"

Певец добавил: "Мы все ответственны за произошедшее, потому что я привел Игоря Сорина в коллектив, мы выбрали Олега. Я чувствую какую-то ответственность за это. И весь шоу-бизнес должен чувствовать ответственность, когда кто-то погибает здесь".

Бывший участник "Иванушек" Олег Яковлев умер летом 2017 г., в 47 лет из-за остановки сердца. СМИ писали, что у певца были проблемы с алкоголем.

В 2013 г. Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о загадочной смерти солиста группы Игоря Сорина. До этого считалось, что он погиб в сентябре 1998 г., вывалившись из окна московской квартиры.

