Заколоченный гроб с окошком: как хоронили экс-солиста "Ласкового мая"

Заколоченный гроб с окошком: как хоронили экс-солиста "Ласкового мая"
Александр Прико. Кадр youtube.com
Церемония прощания с артистом прошла в Петербурге 5 сентября

Экс-участник группы "Ласковый май" Александр Прико скончался 2 сентября. В конце июля артиста госпитализировали с подозрением на COVID-19. Точный диагноз так и остался невыясненным.

Церемония прощания с артистом состоялась 5 сентября в Покровской больнице Петербурга. Сказать последние слова покойному музыканту пришли родственники и близкие друзья. Его тело поместили в закрытый гроб, чтобы не дать распространиться возможной инфекции, однако лицо можно было разглядеть через стеклянное окошко.

Супруга Елена рассказала, что не виделась с мужем с 24 августа, так как Александра сразу поместили в красную зону – к нему было не приехать. С тех пор они созванивались. В один из дней он позвонил жене и рассказал, что задыхается. Тут же Елена связалась с главным врачом, перезвонила мужу и успокоила.

"К нему приходил доктор, что-то там посмотрел и ушел. А потом стало известно, что Сашу переводят в реанимацию", – рассказала вдова.

Прико, похоже, не терял надежды до последнего: в беседе со СМИ он заявлял, что лишь приболел, и скоро поправится – в то время у него подозревали пневмонию. Но Александру стало хуже – после проведенных обследований выявили рак легких. Причина смерти – дыхательная недостаточность, вызванная пневмонией. А сопутствовали трагическому недугу рак левого легкого и COVID-19, сообщает StarHit.ru.

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин до сих пор не может оправиться от череды трагедий. За считанные сутки скончались двое его подопечных – Александр Прико и Сергей Вязовский. Разин считает, что над звездной группой нависло проклятье.

Егор МАЛКОВ

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