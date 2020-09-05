Депардье принял православие и стал отцом одновременно

Депардье принял православие и стал отцом одновременно
Жерар Депардье. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
На крещении артиста присутствовал лишь близкий круг

Французский актер Жерар Депардье принял 4 сентября православие. Крещение состоялось соборе Святого Александра Невского в Париже. На церемонии присутствовали несколько десятков человек – семья и друзья артиста.

Как отмечает источник, Депардье прибыл к собору во второй половине дня на своем "Мерседесе". В храме уже было все готово: там его ждали священнослужители, облаченные в литургические одежды, и мужской хор. По сторонам прохаживались элегантно одетые гости.

Служба началась вскоре после прибытия актера, который занял свое место среди остальных верующих во время торжественной церемонии. В тот же день он стал крестным отцом девочки, крещенной также 4 сентября, сообщает Valeurs.

Как отмечает портал "Приходы", информацию о крещении артиста подтвердил Московский патриархат.

Сам Депардье неоднократно признавался, что полюбил "православное богослужение" и постоянно общался с духовенством. А своим духовником назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Кстати, Депардье уже является обладателем российского и бельгийского гражданства. И, по слухам, собирается довести количество паспортов до семи, чтобы официально стать гражданином мира, коим он себя считает.

Егор МАЛКОВ

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