"Немножко штормит": раздетая Цымбалюк-Романовская оказалась под пирсом и попала на видео

"Немножко штормит": раздетая Цымбалюк-Романовская оказалась под пирсом и попала на видео
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Бывшая жена Джигарханяна решила как следует отдохнуть в Сочи перед наступлением холодов

Виталина Цымбалюк-Романовская по максимуму получает удовольствие от последних теплых деньков. Видео с отдыхающей звездой появились в соцсети.

Кадры выложила сама Виталина. Бывшая супруга Армена Джигарханяна остановила свой выбор на морском курорте и отправилась в Сочи. Судя по всему, отдыхом она вполне довольна. На видео Цымбалюк-Романовская показала кадры с волнами и себя в красном купальнике.

При этом, правда, пианистка пожаловалась, что "немножко штормит". Позировала красотка стоя в воде под пирсом.

Ранее Цымбалюк-Романовская окрестила ушедшее лето 2020 года странным, но запомнившимся некими важными события. Какие перемены случились в ее жизни, Виталина пока не раскрывает.

Отметим – несмотря на то, что она давно развелась с Джигарханяном, к этой теме до сих пор приковано внимание публики. Периодически всплывают новые скандальные подробности отношений Цымбалюк-Романовской с бывшим мужем.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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