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Виталина Цымбалюк-Романовская по максимуму получает удовольствие от последних теплых деньков. Видео с отдыхающей звездой появились в соцсети.
Кадры выложила сама Виталина. Бывшая супруга Армена Джигарханяна остановила свой выбор на морском курорте и отправилась в Сочи. Судя по всему, отдыхом она вполне довольна. На видео Цымбалюк-Романовская показала кадры с волнами и себя в красном купальнике.
При этом, правда, пианистка пожаловалась, что "немножко штормит". Позировала красотка стоя в воде под пирсом.
Ранее Цымбалюк-Романовская окрестила ушедшее лето 2020 года странным, но запомнившимся некими важными события. Какие перемены случились в ее жизни, Виталина пока не раскрывает.
Отметим – несмотря на то, что она давно развелась с Джигарханяном, к этой теме до сих пор приковано внимание публики. Периодически всплывают новые скандальные подробности отношений Цымбалюк-Романовской с бывшим мужем.
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