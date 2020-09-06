Сам шоумен целый день не выходил на связь

У Гарика Харламова обнаружили коронавирус. Из-за этого якобы в последний момент сорвались съемки Comedy Club, которые должны были пройти в Барвихе.

Новость о серьезной болезни Харламова сообщает МК со ссылкой на ряд телеграм-каналов, в том числе "НеМалахов". При этом сам шоумен не выходил на связь в своем Инстаграм весь день. Официально информация о коронавирусе не подтверждена.

Напомним, что 1 сентября Харламов отвел дочь на линейку в школу – девочка пошла в первый класс. Как чувствует себя ребенок, неизвестно. Кристина Асмус не смогла проводить Настю из-за съемок в Геленджике.

Отметим, что актриса тоже жаловалась на недомогание. Однако это, судя по всему, обычная простуда и усталость. В своем Инстаграм Асмус сегодня жаловалась, что диеты, работа по 20 часов в день и диеты привели к тому, что организм дал сбой.