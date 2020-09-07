СМИ: Козловский оставил мать своего ребенка и ушел к другой

СМИ: Козловский оставил мать своего ребенка и ушел к другой
Данила Козловский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новой возлюбленной актера стала коллега по звездному цеху

Данила Козловский совсем недавно стал отцом. Девочку ему подарила возлюбленная Ольга Зуева. С момента рождения первенки не прошло и года, а артист уже увлекся другой женщиной. Об этом сообщают СМИ.

Новой избранницей любвеобильного артиста стала Оксана Акиньшина. Актриса воспитывает двоих подросших сыновей – 11-летнего Филиппа и 7-летнего Костю. А вот Козловский стал отцом всего полгода назад. По данным источников, сразу после рождения дочери, в марте этого года, Данила закрутил роман с Оксаной. Об этом стало известно авторам телеграм-канала "Закулиска".

Официальные комментарии родители Оды-Валентины – именно так зовут первенку Козловского – пока не давали. Ольга Зуева только разместила на своей странице в "Инстаграм" архивное фото, на котором она запечатлена беременной от Козловского.

"Год назад. Это платье пока не застегивается. Но я не теряю надежды", – подписала кадр знаменитость.

Как отмечает РИА ФАН, Данила оставил семью в США. Артист старается финансово поддерживать бывшую возлюбленную и ребенка, а также активно выстраивает отношения с детьми новой избранницы.

Напомним, о прибавлении в звездном семействе стало известно весной 2020 года. О важном событии в жизни двух артистов рассказала счастливая мама.

Ольга ФЕДОРОВА

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