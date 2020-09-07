Давно бродившие слухи подтвердила мама актера

Евгений Стычкин и Ольга Сутулова ждут пополнения в семействе. Информацией об интересном положении невестки поделилась мама артиста Ксения Рябинкина.

Малыш появится на свет уже через месяц. Для 40-летней Сутуловой это будет первый ребенок. По словам счастливой бабушки, артистке удалось забеременеть без помощи ЭКО.

При этом сама звезда "Содержанок" тщательно оберегает свою тайну. Она старается не появляться на публике, так как на таком сроке скрыть беременность под одеждой уже невозможно.

"Для Жени это будет пятый ребенок, а для Оли – первый", – разоткровенничалась Рябинкина в интервью изданию "Экспресс-газета".

Свекровь тепло отзывается о невестке. По ее словам, Ольга – отличная хозяйка. Женщины много времени проводят вместе. Мама Евгения поддерживает его жену в такой ответственный период жизни.

Рябинкина не стала упрекать наследника за развал предыдущего брака. Ради новой любви Стычкин бросил Екатерину Сканави, с которой у него трое детей. Также у Евгения есть взрослая дочь от отношений с Юлией Жемчуговой.

К слову, слухи о беременности Ольги Сутуловой появились еще в июле.

