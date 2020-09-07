Новая родственница Валерии оказалась банкротом

Мать красавицы невестки погрязла в долгах

Этим летом младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной. Звездной невесткой стала уроженка Приамурья Лиана Волкова. Она считалась богатой наследницей, однако выяснилось, что ее якобы состоятельная родительница по уши в долгах.

Вера Волкова является широко известной в Приамурье бизнесвумен. Но ее дела, судя по попавшим в распоряжение журналистов данным, давно перестали идти в гору. Так, требования от кредиторов к матери Лианы исчисляются сотней миллионов рублей, передает сайт "Комсомольская правда". Уже в 2017 году дама стала банкротом.

При этом рассмотрение деталей дела о банкротстве затягивается. Точка в этом вопросе так и не поставлена, хотя прошло несколько лет. Таким образом, к состоятельности новых родственников звездного семейства Иосифа Пригожина и Валерии возникают вопросы.

Напомним, Арсений родился в браке певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина. В жены молодой человек выбрал модель и блогера Лиану Волкову.

Свадьба звездного наследника прошла на широкую ногу. Ранее "Утро.ру" делилось кадрами с торжественно мероприятия.