Сын Валерии женился - фото

Сын Валерии женился - фото
Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Молодожены собираются отпраздновать на свежем воздухе

Сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина Арсений женился. Его избранницей стала модель и блогер Лиана Волкова.

Молодожены расписались в Кутузовском ЗАГСе, сообщает StarHit. Там в торжественной обстановке и прошла регистрация брака.

Судя по инстаграм-историям Арсения, жених тщательно готовился к предстоящему торжественному мероприятию. Младший сын Валерии поделился с подписчиками видео из салона, где ему делали маникюр.

"Пацанские дела перед свадьбой", – написал молодрй человек в соцсети.

Также он выложил видео, как едет в роскошной машине. Наследник там одет в праздничный костюм. Судя по всему, запись была сделана еще до приезда в ЗАГС.

Лиана Волкова тоже не упустила возможности поделиться с подписчиками радостными моментами. Невеста выложила фотографию, на которой держит шикарный букет цветов. Также модель похвасталась подарком, полученным от Филиппа Киркорова.

Отпраздновать свадьбу молодожены решили на природе. Свой выбор они объяснили тем, что попросту не хотят отмечать в "закрытой коробке". Пока погода не испортилась, Арсений и Лиана воспользовались шансом.

Напомним, Александр Шульгин стал вторым по счету мужем Валерии. Помимо Арсения, в браке появились еще дочь Анна и старший сын Артемий. Супруги развелась в феврале 2002 года.

Ранее стало известно, что Арсений Шульгин сделал предложение Лиане в "Москва-Сити".

Анастасия ГОРЮНОВА

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