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В семье Валерии произошло радостное событие. Младший сын артистки Арсений Шульгин решил сыграть свадьбу со своей девушкой Лианой Волковой. О предстоящем торжестве высказалась и сама певица.
Наследник звезды познакомился со своей возлюбленной в прошлом году. Теперь же 21-летний Арсений решил сделать ей предложение. В инстаграм-историях он показал, как организовал такой трогательный момент.
На одном из зданий комплекса "Москва-Сити" появилась бегущая строка "Лиана, ты выйдешь за меня?" На следующем видео Шульгин написал, что девушка на предложение руки и сердца ответила согласием. Также сын Валерии показал кольцо, которое он подарил своей избраннице.
Сама Валерия обрадовалась предстоящей женитьбе своего ребенка. В соцсетях певица написала: она счастливая мать, которая гордится сыном. В комментариях артистка пообещала опубликовать видео, но немного позже.
Арсений – третий ребенок Валерии от брака с продюсером Александром Шульгиным. Супруги развелись почти 20 лет назад, а затем певица вышла замуж за Иосифа Пригожина. Общих детей со вторым мужем у звезды нет.
Ранее в Сети заговорили о тайной дочери Валерии.
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