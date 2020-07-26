Наследник певицы сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной в "Москва-Сити"

В семье Валерии произошло радостное событие. Младший сын артистки Арсений Шульгин решил сыграть свадьбу со своей девушкой Лианой Волковой. О предстоящем торжестве высказалась и сама певица.

Наследник звезды познакомился со своей возлюбленной в прошлом году. Теперь же 21-летний Арсений решил сделать ей предложение. В инстаграм-историях он показал, как организовал такой трогательный момент.

На одном из зданий комплекса "Москва-Сити" появилась бегущая строка "Лиана, ты выйдешь за меня?" На следующем видео Шульгин написал, что девушка на предложение руки и сердца ответила согласием. Также сын Валерии показал кольцо, которое он подарил своей избраннице.

Сама Валерия обрадовалась предстоящей женитьбе своего ребенка. В соцсетях певица написала: она счастливая мать, которая гордится сыном. В комментариях артистка пообещала опубликовать видео, но немного позже.

Арсений – третий ребенок Валерии от брака с продюсером Александром Шульгиным. Супруги развелись почти 20 лет назад, а затем певица вышла замуж за Иосифа Пригожина. Общих детей со вторым мужем у звезды нет.

Ранее в Сети заговорили о тайной дочери Валерии.