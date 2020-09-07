"Подозрительно": у мужа Алсу нашли "золотой паспорт"

"Подозрительно": у мужа Алсу нашли "золотой паспорт"
Ян Абрамов и Алсу. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сегодня местная газета раскрыла имена счастливых граждан Кипра

Муж певицы Алсу оказался среди тех, кто получил кипрский паспорт за счет крупных инвестиций, вложенных в инфраструктуру страны. Ян Абрамов является крупным российским бизнесменом и, как теперь выяснилось, гражданином солнечного острова.

Кипрская газета Politis обнародовала данные за период с 2008-го по 2012 год. Примечательно, что большинство из тех, кто получил так называемые "золотые паспорта", оказались граждане России и Украины. Всего в список вошли 34 человека.

Компанию Абрамову, в частности, составили вдова бывшего владельца банка "Уралсиб", первый замглавы финансового департамента "Газпрома" Игорь Шаталов, хозяин торговой сети продуктовых магазинов "Spar" в РФ Антон Белобрагин и другие.

Как указано в статье, список этих лиц был направлен главой Кипра Никосом Анастасиадисом руководителям местных политических партий.

Известно, что Ян Абрамов является крупным российским бизнесменом. А его тесть – бывший сенатор Ралиф Сафин – относится к "политически значимым лицам", добавляют авторы статьи.

Также сообщается, что получение кипрского гражданства людьми, вошедшими в список, местные власти посчитали подозрительным.


Впрочем, недавно "Утро.ру" рассказывало, что многие богатые россияне из-за коронавируса скупили "золотые паспорта" других стран.

Ольга ФЕДОРОВА

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