Популярная актриса позировала в одних трусах

Как только Мальдивы снова стали принимать российских путешественников, Мария Горбань с мужем тут же отправились на курорт. Звезда "Кухни", которая во всю наслаждается пляжным отдыхом, похвасталась первыми солнечными снимками. Фото в одних трусах актриса опубликовала в "Инстаграм".

Горбань снялась на фоне лазурного океана, прикрыв грудь рукой. Вероятно, артистка только недавно вышла из воды – ее волосы, слегка упавшие на лицо, были мокрыми после купания. На фотографии звезда сериала "Кухня" улыбалась, отведя в сторону взгляд.

"Жара", "Вау", "Хороша", "Такая красотка",

– засыпали актрису в комментариях поклонники. За несколько часов фото с отдыха набрало более 35 тыс. лайков.

Горбань призналась, что добраться до Мальдив было непросто: им пришлось лететь два дня с двумя пересадками. Прямые рейсы, по ее словам, летают пока дважды в неделю.

Ранее звезда "Кухни" поделилась видео со своей подругой. Девушки принимали вместе ванну и пили шампанское.