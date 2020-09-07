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Как только Мальдивы снова стали принимать российских путешественников, Мария Горбань с мужем тут же отправились на курорт. Звезда "Кухни", которая во всю наслаждается пляжным отдыхом, похвасталась первыми солнечными снимками. Фото в одних трусах актриса опубликовала в "Инстаграм".
Горбань снялась на фоне лазурного океана, прикрыв грудь рукой. Вероятно, артистка только недавно вышла из воды – ее волосы, слегка упавшие на лицо, были мокрыми после купания. На фотографии звезда сериала "Кухня" улыбалась, отведя в сторону взгляд.
"Жара", "Вау", "Хороша", "Такая красотка",
– засыпали актрису в комментариях поклонники. За несколько часов фото с отдыха набрало более 35 тыс. лайков.
Горбань призналась, что добраться до Мальдив было непросто: им пришлось лететь два дня с двумя пересадками. Прямые рейсы, по ее словам, летают пока дважды в неделю.
Ранее звезда "Кухни" поделилась видео со своей подругой. Девушки принимали вместе ванну и пили шампанское.
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