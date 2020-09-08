Поклонники переживают за здоровье актера

В последнее время Максим Виторган стал интриговать своих поклонников чаще обычного. Не так давно бывший муж Ксении Собчак выставил фотографию с побитым лицом, а сегодня на его странице в "Инстаграм" появилось кадр, где актер опирается на трость.

На снимке Виторган стоит на фоне роскошного автомобиля в классическом костюме, образ он разбавил черными кроссовками.

"Костыль, как средство передвижения. Кадиллак, как роскошь. Рубрика "с утра за хлебом", – подписал публикацию артист.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид актера, а кто-то даже сравнил его с представителем мафии. "Что-то произошло?", "Что приключилась? Мне кажется, тебе надо как можно скорее поменять слова местами: каиллак, как средство передвижения, костыль, как роскошь! Кстати, на фото ты смотришся элегантно, как с тростью))" "Обрили уже" – пишут в комментариях, однако пока артист решил не отвечать и сохранить интригу.

Однако, вероятнее всего, со здоровьем Виторгана все хорошо, а трость он использовал для того, чтобы дополнить свой утренний образ.

"Мафиози. Вам идёт этот образ!", "Дон Корлеоне", "Как денди лондонский одет", "Пижон", – оценили внешний вид артиста комментаторы.

Напомним, что недавно Виторган шокировал своих подписчиков тем, что показал побитое лицо.