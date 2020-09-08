"Что приключилось?" - обритый Виторган с костылем переполошил россиян

"Что приключилось?" - обритый Виторган с костылем переполошил россиян
Максим Виторган. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники переживают за здоровье актера

В последнее время Максим Виторган стал интриговать своих поклонников чаще обычного. Не так давно бывший муж Ксении Собчак выставил фотографию с побитым лицом, а сегодня на его странице в "Инстаграм" появилось кадр, где актер опирается на трость. 

На снимке Виторган стоит на фоне роскошного автомобиля в классическом костюме, образ он разбавил черными кроссовками. 

"Костыль, как средство передвижения. Кадиллак, как роскошь. Рубрика "с утра за хлебом", – подписал публикацию артист. 

Пользователи социальной сети оценили внешний вид актера, а кто-то даже сравнил его с представителем мафии. "Что-то произошло?", "Что приключилась? Мне кажется, тебе надо как можно скорее поменять слова местами: каиллак, как средство передвижения, костыль, как роскошь! Кстати, на фото ты смотришся элегантно, как с тростью))" "Обрили уже" – пишут в комментариях, однако пока артист решил не отвечать и сохранить интригу. 

Однако, вероятнее всего, со здоровьем Виторгана все хорошо, а трость он использовал для того, чтобы дополнить свой утренний образ. 

"Мафиози. Вам идёт этот образ!", "Дон Корлеоне", "Как денди лондонский одет", "Пижон", – оценили внешний вид артиста комментаторы. 

Напомним, что недавно Виторган шокировал своих подписчиков тем, что показал побитое лицо. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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