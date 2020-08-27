Актер заинтриговал подписчиков странной фразой

Максим Виторган шокировал свою многотысячную аудиторию. Артист выложил снимок, на котором выглядит весьма неважно. Судя по покраснению, у знаменитости подбит глаз. Бровь бывшего мужа Ксении Собчак заклеена лейкопластырем.

Виторган не стал объяснять подписчикам, что с ним приключилось. Актер ограничился скупым комментарием.

"Новости у нас не очень", – написал Максимв своем "Инстаграм" .

Артист сфотографировался в серой кофте на молнии и темной ветровке. Он позирует на фоне доски для объявлений, заклеенной пожелтевшими газетами. Поклонники теряются в догадках, что же произошло с их любимцем.

"Ужасно!", "Очень жаль", "Что с вами?", "Коньяк виновен?", "Жаль вас", "Все печально…", – поделились переживаниями комментаторы.

Стоит отметить, что Максим Виторган – большой любитель эпатировать публику. Недавно он снялся без штанов. Актер забрался в ванну, натянув футболку до колена. На удивившем подписчиков фото звезда держит в руке душевой шланг и с испуганным видом смотрит в сторону.