Актер поделился небольшим рассказом об отце и сыне

Максим Виторган опубликовал забавное фото в "Инстаграм". Артист забрался в ванну без штанов, натянув футболку до колена. На снимке, который он сопроводил необычным рассказом, актер держит в руке душевой шланг и с испуганным видом смотрит в сторону.

Под кадром бывший муж Ксении Собчак описал ситуацию, вероятно, свидетелем которой стал сам. Он передал диалог отца и сына, которые сидели в приемной в ожидании "водных процедур". Отец рассказывал, как ранним утром он просыпался под голос радиоведущего и нехотя собирался в школу.

"Так, а кто у нас на колоноскопию следующий?"

– спросил врач и позвал ожидающих. "Переходим к водным процедурам", – сказал он. В завершение рассказа Виторган написал, что двое ушли, а один остался писать что-то в телефоне, вероятно, актер имел в виду самого себя.

"Точно! Как вспомню раннее утро и голос диктора по радио", – поделились впечатлениями подписчики. "Потрясающее у вас чувство юмора", "Давид 21 века", – откликнулись комментаторы на снимок.

Ранее на Максима Виторгана напали в Петербурге. Актера избили неизвестные.