Актера повалили на землю и несколько раз ударили в живот

Максима Виторгана избили в Санкт-Петербурге. На бывшего мужа Ксении Собчак напали двое мужчин в спортивных костюмах. Досталось и спутнице актера – ее повалили на землю рядом с ним. Видео появилось в Сети.

Нападение на Виторгана не было настоящим – сейчас актер снимается в новом сериале "Чиновница". В Инстаграм-историях артист показал, как члены съемочной группы помогали ему зафиксировать защиту от падений, которая скрывалась под брюками.

От ударов наколенники, как рассказал сам Виторган, его спасли, несмотря на то, что двое мужчин несколько раз ударили актера в живот, пока тот лежал на земле. "А вот песок я буду два дня выплевывать еще", – признался бывший Собчак в опубликованном видео.

В кадре можно разглядеть, что напали не только на героя, которого играет Максим, но и на его партнершу. Один из актеров держит девушку, а затем тоже валит ее на землю.

Ранее Максим Виторган делился еще одним кадром со съемочной площадки. На нем он лежит в постели с двумя женщинами, причем одна из них была в медицинской маске.