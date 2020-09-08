Актер тяжело переживает утрату, пишут СМИ

На прошлой неделе, 29 августа, скончался народный артист СССР Владимир Андреев, который был учителем актера Олега Меньшикова. Артист, судя по всему, очень сильно переживает потерю наставника.

К такому выводу пришли пользователи социальных сетей после того, как полностью седой актер появился на благотворительном теннисном турнире Bosco Friends Open. Меньшиков, который пришел на мероприятие с женой, выглядел очень задумчивым.

Кажется, актер настолько ушел в себя, что даже не стал закрашивать седину для выхода свет, пишет "Комсомольская правда". Однако в Сети отметили, что 59-летний Меньшиков был очень стильно одет. Для выхода в свет актер и его супруга выбрали похожие наряды: белую рубашку свободного кроя, черные удлиненные шорты, массивные кроссовки и черные солнцезащитные очки.

Напомним, что ранее в СМИ обсуждали скандал, который устроил Меньшиков на похоронах Андреева. Актер решил не пропускать журналистов телеканала НТВ на церемонию прощания со своим учителем. на правах худрука Ермоловского театра.