СМИ: Меньшиков устроил истерику на похоронах Андреева

СМИ: Меньшиков устроил истерику на похоронах Андреева
Олег Меньшиков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Худрук Ермоловского театра отказался идти навстречу репортерам

Олег Меньшиков не пустил представителей СМИ на церемонию прощания с народным артистом Советского Союза Владимиром Андреевым, который скончался 29 августа в возрасте 90 лет. Скандал произошел во время панихиды: актер не пропустил журналистов телеканала НТВ на правах худрука Ермоловского театра.

Как сообщает издание "7дней" со ссылкой на телеграм-канал "Закулиска", артист не смог удержаться от скандала даже в такой скорбный день. Съемочная группа собиралась вести трансляцию церемонии, чтобы многочисленные поклонники могли проститься с ушедшим из жизни кумиром, однако выполнить свою работу им не удалось.

По слухам, выходка Меньшикова произвела широкий общественный резонанс – на уши подняли департамент культуры Москвы и Минкульт. Впрочем, до конца причину инцидента выяснить не удалось.

Владимир Андреев скончался 29 августа в возрасте 90 лет. За два дня до этого актер отпраздновал свой юбилей. Артист умер у себя на даче. Церемония прощания прошла в московском театре имени Ермоловой. Гроб с телом народного артиста поместили на театральной сцене. 

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