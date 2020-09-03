Худрук Ермоловского театра отказался идти навстречу репортерам

Олег Меньшиков не пустил представителей СМИ на церемонию прощания с народным артистом Советского Союза Владимиром Андреевым, который скончался 29 августа в возрасте 90 лет. Скандал произошел во время панихиды: актер не пропустил журналистов телеканала НТВ на правах худрука Ермоловского театра.

Как сообщает издание "7дней" со ссылкой на телеграм-канал "Закулиска", артист не смог удержаться от скандала даже в такой скорбный день. Съемочная группа собиралась вести трансляцию церемонии, чтобы многочисленные поклонники могли проститься с ушедшим из жизни кумиром, однако выполнить свою работу им не удалось.

По слухам, выходка Меньшикова произвела широкий общественный резонанс – на уши подняли департамент культуры Москвы и Минкульт. Впрочем, до конца причину инцидента выяснить не удалось.

Владимир Андреев скончался 29 августа в возрасте 90 лет. За два дня до этого актер отпраздновал свой юбилей. Артист умер у себя на даче. Церемония прощания прошла в московском театре имени Ермоловой. Гроб с телом народного артиста поместили на театральной сцене.

Близкие тяжело пережили смерть актера - вдова Наталья Селезнева разрыдалась у гроба мужа. Сын Егор не отходил от убитой горем матери ни на шаг.