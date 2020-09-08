Ситуация запущенная: у Сябитовой нашли опухоль
В конце августа появилась новость о том, что Роза Сябитова попала в больницу. Тогда причина госпитализации оставалась в тайне. Недавно стало известно, что звезде "Давай поженимся!" удалили опухоль.
Операцию 58-летняя телесваха перенесла хорошо. Ее здоровью ничего не угрожает. На данный момент коллега Ларисы Гузеевой проходит курс реабилитации. Ее уже выписали из больницы, сообщает StarHit.
"Сейчас уже дома, прохожу реабилитацию: свежий воздух, да и родные стены помогают", – рассказала телеведущая.
Сообщается, что операция по удалению опухоли проходила в одной из столичных клиник. Звезда "Давай поженимся!" отметила профессионализм врачей и поблагодарила их за проделанную работу.
По словам Сябитовой, она жалеет о том, что редко бывала на приеме у женского врача. Ведь если бы она проходила ежемесячный мониторинг, то разрастания опухоли можно было избежать.
Но, как отметила телесваха, ситуация была настолько запущенная, что врачам пришлось удалить не только саму опухоль, но и матку.
Ранее появилась информация о том, что Роза Сябитова поделилась с подписчиками фотографиями с больничной койки. Она понадеялась, что не больна коронавирусом, и пообещала держать поклонников в курсе всех событий.
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