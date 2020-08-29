Роза Сябитова не стала раскрывать подробности своего состояния

Ведущая "Давай поженимся!" опубликовала в "Инстаграм" свежее видео. Роза Сябитова призналась, что попала на больничную койку.

"Со вчерашнего дня в клинике, надеюсь, не COVID. Чувствую себя нормально",

– сказала Сябитова в инстаграм-историях.

Телесваха пообещала держать поклонников в курсе событий. Снялась звезда без макияжа, лежа на кровати около окна. При этом Сябитова не стала раскрывать, какие у нее симптомы.

Буквально за сутки перед госпитализацией Сябитова делилась подробностями своей жизни. Знаменитость бросилась под грузовик, чтобы защитить плитку на своем участке в загородном доме, который недавно достроила. Телеведущая провела всю самоизоляцию в этом месте.

При этом в конце августа должны были начаться съемки новых выпусков шоу "Давай поженимся!".