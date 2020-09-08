У артиста есть единственная дочь от несчастного брака по молодости

В последние годы Буйнов все чаще проводит время в компании внуков. Всего их у артиста трое: 15-летний Саша и 11-летние двойняшки Соня и Даша. Снимками детей он поделился в социальных сетях.

Поклонники Буйнова обратили внимание на то, как сильно повзрослели внуки артиста. Можно без труда заметить поразительную схожесть во внешности певца и ребят.

"Хорошенькие буёчки" – написал один из пользователей Сети.

Помимо схожести во внешности, у знаменитого дедушки и его внуков есть еще одна общая черта – любовь к хлебу с горчицей. Об этом Буйнов рассказал на своей инстаграм-странице.

Внуки появились в браке единственной дочери Александра Николаевича Юлии. Она родилась от второй супруги Буйнова Людмилы. Как рассказал сам артист, о беременности подруги он узнал в 22-летнем возрасте. Александр Николаевич не хотел становиться отцом, однако Людмила категорически отказалась делать аборт. Певцу пришлось смириться. Он женился на девушке, но впоследствии сильно жалел об этом решении.

Не чувствуя любви к своей супруге, Александр Буйнов начал изменять своей жене. Он несколько раз порывался уйти из семьи, но певца удерживала маленькая дочь – ради нее он терпел все трудности.Только когда Юлии исполнилось 12 лет, артист окончательно решил развестись. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, отец и дочь остались в хороших отношениях.

Ранее появилась информация о том, что Александр Буйнов появился на дружеских посиделках у Аллы Пугачевой. Певец заметно постарел, что расстроило его многочисленных поклонников.