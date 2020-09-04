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В своем инстаграм-аккаунте Алла Пугачева выложила видео с дружеских посиделок. На записи Александр Буйнов играет на рояле, развлекая сидящих за праздничным столом приятелей.
"БУЙНОВ + МУЗЫКА = ЖИЗНЬ" – написала Алла Борисовна.
В конце выступления артиста можно услышать, как Примадонна выкрикивает: "I love you!". Душевное исполнение понравилось не только Пугачевой, но и остальным гостям. Они наградили певца громкими аплодисментами.
Некоторые пользователи Сети обратили внимание на внешность Александра Буйнова и выразили сожаление, что молодость проходит так быстро.
"Как быстро проходит время(( Совсем молодыми были недавно" – отметил один из поклонников.
Другой комментатор также заметил, что Буйнов постарел, а некоторые ответили ему, что для своего возраста Александр Николаевич выглядит хорошо, а внешность артиста изменилась якобы из-за борьбы с онкологией.
Напомним, какое-то время по интернету распространились слухи, что у певца диагностировали рак. Наиболее "желтые" СМИ писали, что он скончался. Сам артист с юмором отреагировал на жуткие сообщения.
Недавно Александр Буйнов перенес операцию. Похудевший экс-солист "Веселых ребят" выложил серию фото на личной инстаграм-странице. Опережая многочисленные вопросы поклонников, артист написал, что у него был сильный приступ. Однако свой диагноз певец не раскрыл.
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