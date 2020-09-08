"Отвратительно": Каменских высмеяли за откровенное фото в трусах
Настя Каменских не стесняется показывать смелые кадры, и фото в купальниках подписчиков уже не удивляют. А вот недавняя публикация жены Потапа наделала немало шума: звезду раскритиковали за снимок в белом бикини из-за неожиданного ракурса.
Украинская певица позировала на фоне забора и небольшого кирпичного дома. Каменских показалась в открытом купальнике и очках со светлой оправой. Фотограф снял звезду снизу, из-за чего внимание подписчиков привлекли ноги и трусы знаменитости.
Публикацию в "Инстаграм" принялись бурно обсуждать, причем некоторым она показалась чересчур откровенной и даже вульгарной. Артистке написали, что ей уже давно пора сниматься без белья:
"Ну сними ты их уже", "Неужели кроме белья и купальников человеку нечего показывать", "Простите, но это перебор", "Отвратительно. Инфантильная бабенка молодится", "Настя не позорься и не разочаровывай нас".
Впрочем, в комментариях не только осуждали украинскую звезду. Поклонники певицы продолжают восхищаться ее фигурой:
"Вот это Потапу повезло!", "Горяча", "Классные ножки", "Невероятная!", "Настена ты совершенство!"
Ранее Настя Каменских полностью разделась для фото в поле, опубликовав кадр без белья.
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