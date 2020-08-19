"Это уже слишком": Каменских разделась в поле

"Это уже слишком": Каменских разделась в поле
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Певица поделилась с поклонниками откровенным снимком

Недавно на инстаграм-странице Насти Каменских появился провокационный снимок. На нем обнаженная артистка стоит в поле с букетом ярких цветов спиной к камере.  

Певица сообщила, что она пребывает в гармонии с самой собой и окружающим миром. Каменских рассказала, что у нее есть необычная традиция – каждый год выбираться на природу подальше от лишних глаз и многочисленных дел.

По словам Насти Каменских, именно в такие моменты она чувствует особое единение с природой.

“Только я и природа, и ничто – ни одежда, ни мысли, ни окружающие – не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений” – написала артистка.

Многие комментаторы удивились смелости звезды. Они также отметили ее эффектную фигуру. Однако нашлись и те, кто раскритиковал подобное поведение.

“Это слишком уже, ты же такая замечательная девушка, а фото как будто на трассе простояла все года”, – упрекнул один из комментаторов.

Некоторые посоветовали певице делиться такими снимками только с мужем.

 

 

Напомним, Настя Каменских состоит в браке с певцом Алексеем Потапенко, более известным как Потап. Свадьба состоялась в мае 2019 года. Эта новость очень порадовала поклонников бывшего дуэта “Потап и Настя”.

Недавно появилась новость о том, что фанаты раскритиковали артистку за кривляния перед камерой. 

Фоторепортаж
Стринги и хоботы: как раздевается Каменских
Кадр youtube.com Фото: instagram.com/kamenskux
Фото: instagram.com/kamenskux Фото: instagram.com/kamenskux Фото: instagram.com/kamenskux
Анастасия ГОРЮНОВА

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