Певица поделилась с поклонниками откровенным снимком

Недавно на инстаграм-странице Насти Каменских появился провокационный снимок. На нем обнаженная артистка стоит в поле с букетом ярких цветов спиной к камере.

Певица сообщила, что она пребывает в гармонии с самой собой и окружающим миром. Каменских рассказала, что у нее есть необычная традиция – каждый год выбираться на природу подальше от лишних глаз и многочисленных дел.

По словам Насти Каменских, именно в такие моменты она чувствует особое единение с природой.

“Только я и природа, и ничто – ни одежда, ни мысли, ни окружающие – не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений” – написала артистка.

Многие комментаторы удивились смелости звезды. Они также отметили ее эффектную фигуру. Однако нашлись и те, кто раскритиковал подобное поведение.

“Это слишком уже, ты же такая замечательная девушка, а фото как будто на трассе простояла все года”, – упрекнул один из комментаторов.

Некоторые посоветовали певице делиться такими снимками только с мужем.

Напомним, Настя Каменских состоит в браке с певцом Алексеем Потапенко, более известным как Потап. Свадьба состоялась в мае 2019 года. Эта новость очень порадовала поклонников бывшего дуэта “Потап и Настя”.

Недавно появилась новость о том, что фанаты раскритиковали артистку за кривляния перед камерой.