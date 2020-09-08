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Модель из Уфы Галина Федорова скончалась во время путешествия по Италии в возрасте 33 лет. Об этом сообщили родственники девушки.
Федорова отдыхала со своим возлюбленным на острове Сардиния. Большая волна перевернула лодку – модель захлебнулась морской водой. Спасатели пришли на помощь слишком поздно не успели откачать девушку, написала сестра погибшей Александра Федорова "Вконтакте".
Мать модели собирает деньги на поездку, чтобы попрощаться с дочерью. Причины трагедии пока неизвестны – за дело взялась полиция, передает "ФедералПресс".
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