Лодка девушки перевернулась неподалеку от Сардинии

Модель из Уфы Галина Федорова скончалась во время путешествия по Италии в возрасте 33 лет. Об этом сообщили родственники девушки.

Федорова отдыхала со своим возлюбленным на острове Сардиния. Большая волна перевернула лодку – модель захлебнулась морской водой. Спасатели пришли на помощь слишком поздно не успели откачать девушку, написала сестра погибшей Александра Федорова "Вконтакте".

Мать модели собирает деньги на поездку, чтобы попрощаться с дочерью. Причины трагедии пока неизвестны – за дело взялась полиция, передает "ФедералПресс".