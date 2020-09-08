Светлаков боится за свою семью

Светлаков боится за свою семью
Сергей Светлаков. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий откровенно рассказал о своем главном страхе

Сергею Светлакову приходится много работать, что избежать чувства неуверенности и нестабильности. Больше всего артист переживает за свою семью. Об этом поведал сам телеведущий.

Светлаков поделился: кого-то страхи заставляют действовать, а кого-то, наоборот, уничтожают. Актера невероятно тревожит чувство неизвестности, поэтому он старается всячески его избежать.

"Когда нет уверенности в завтрашнем дне, ты становишься более активен",

– поделился Светлаков. По его словам, это в первую очередь вызвано страхом за свою семью. Причем артиста заботит не только состояние жены и детей, но и родителей, а также семьи брата.

Телеведущий рассказал изданию "7 дней": он был удивлен тому, чего могут бояться другие люди. Так например, актер только недавно узнал о боязни большого количества отверстий – трипофобии.

Ранее Сергей Светлаков показал, как сейчас выглядят его дети.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году

В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей