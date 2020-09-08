Телеведущий откровенно рассказал о своем главном страхе

Сергею Светлакову приходится много работать, что избежать чувства неуверенности и нестабильности. Больше всего артист переживает за свою семью. Об этом поведал сам телеведущий.

Светлаков поделился: кого-то страхи заставляют действовать, а кого-то, наоборот, уничтожают. Актера невероятно тревожит чувство неизвестности, поэтому он старается всячески его избежать.

"Когда нет уверенности в завтрашнем дне, ты становишься более активен",

– поделился Светлаков. По его словам, это в первую очередь вызвано страхом за свою семью. Причем артиста заботит не только состояние жены и детей, но и родителей, а также семьи брата.

Телеведущий рассказал изданию "7 дней": он был удивлен тому, чего могут бояться другие люди. Так например, актер только недавно узнал о боязни большого количества отверстий – трипофобии.

Ранее Сергей Светлаков показал, как сейчас выглядят его дети.