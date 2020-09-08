Была неприятная атмосфера: Дружинина из "Девчат" рассказала о съемках легендарной комедии
Актриса Светлана Дружинина, запомнившаяся многим советским телезрителям по роли Анфисы из "Девчат", рассказала о фильме, который вышел на киноэкраны почти 60 лет назад. Звезда призналась, что изначально атмосфера на съемках была неприятной – из-за актера Николая Рыбникова, сыгравшего главную роль.
Дружинина поведала, что сначала режиссер Юрий Чулюкин пригласил другого актера, но идти руководству наперекор не осмелился. Актерский состав пытался приободрить его как мог. К слову, сам Рыбников хотел, чтобы на роль Анфисы пригласили его супругу, однако получил отказ и на всех разозлился. А к режиссеру относился весьма неуважительно.
Из-за этого Чулюкин постоянно чувствовал внутреннее напряжение и грыз ногти, постоянно втолковывал исполнителю главной роли об идее актерской игры. А сам Рыбников вздыхал и с жалобой заявлял своей команде, что "устал от его болтовни" и ждет, когда режиссер сможет замолчать. Актер постоянно называл Чулюкина "психованным", а тот его побаивался.
К слову, на просмотре первого материала руководство приказало сменить Дружинину на другую актрису – за ее спиной стали приглашать на роль других.
Но выход из ситуации нашел худрук объединения, режиссер Юлий Райзман, который в приказной форме потребовал оставить актрису на своем месте – она сделала всю картину. А сама Светлана долго плакала и жаловалась, что ей на камере укоротили ноги и вырезали все крупные планы.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о съемках лирической комедии "Самая обаятельная и привлекательная", которая вышла на экраны в 1985 году.
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