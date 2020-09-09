Возгорание произошло во время съемок

В подмосковном Красногорске сегодня ночью загорелся павильон кинокомпании "Главкино", которая принадлежит Константину Эрнсту и Федору Бондарчуку.

Общая площадь пожара составила около 800 кв. метров. Загорелись декорации, находившиеся на открытом воздухе. Как сообщает корреспондент издания "Дни.ру", на этот день в павильоне были запланированы съемки с горелками.

Благодаря оперативным действиям пожарных, обошлось без пострадавших, уточняет URA.RU. В 05:32 пожар удалось локализовать, спустя девять минут пожарные смогли справиться с открытым горением. К 06:50 были ликвидированы последствия пожара.

В Сети также появлялись сообщения о вероятном взрыве во время пожара, однако эта информация не подтверждена, пишет "ФедералПресс".

Напомним, что кинокомпания "Главкино" была основана в 2008 году. Сначала ее соучредителями были Илья Бачурин и Федор Бондарчук. Через некоторое время к ним присоединился Константин Эрнст.

Ранее в Сети появилась информация, что новая избранница Федора Бондарчука находится в интересном положении и скоро подарит режиссера ребенка.