Эрнст и Бондарчук "пострадали" от пожара в павильоне "Главкино"

Эрнст и Бондарчук "пострадали" от пожара в павильоне "Главкино"
Фото: Утро.ру
Возгорание произошло во время съемок

В подмосковном Красногорске сегодня ночью загорелся павильон кинокомпании "Главкино", которая принадлежит Константину Эрнсту и Федору Бондарчуку. 

Общая площадь пожара составила около 800 кв. метров. Загорелись декорации, находившиеся на открытом воздухе. Как сообщает корреспондент издания "Дни.ру", на этот день в павильоне были запланированы съемки с горелками.

Благодаря оперативным действиям пожарных, обошлось без пострадавших, уточняет URA.RU. В 05:32 пожар удалось локализовать, спустя девять минут пожарные смогли справиться с открытым горением. К 06:50 были ликвидированы последствия пожара. 

В Сети также появлялись сообщения о вероятном взрыве во время пожара, однако эта информация не подтверждена, пишет "ФедералПресс"

Напомним, что кинокомпания "Главкино" была основана в 2008 году. Сначала ее соучредителями были Илья Бачурин и Федор Бондарчук. Через некоторое время к ним присоединился Константин Эрнст. 

Ранее в Сети появилась информация, что новая избранница Федора Бондарчука находится в интересном положении и скоро подарит режиссера ребенка. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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