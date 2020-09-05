У избранницы режиссера нет других детей

Федор Бондарчук предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни. Когда режиссер женился на своей новой возлюбленной Паулине Андреевой, в Сеть попал лишь один кадр со свадьбы – на странице актрисы появилась публикация в свадебном платье. Супруги скрывают свою жизнь от посторонних, хотя в последнее время все чаще ходят слухи об интересном положении артистки.

Дополнительного ажиотажа вокруг этих домыслов добавило и то, что с открытием нового театрального сезона Паулину не увидели в списках актрис спектаклей МХТ им. Чехова, где у нее были роли в "Чайке", "Доме" и "№ 13D". Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Одной из последних работ 31-летней Андреевой стал скандальный фильм "Цой" Алексея Учителя, а также картина "Псих", где она снялась вместе с Константином Богомоловым. На фото со съемочной площадки нет и намека на интересное положение артистки, однако решение о замене в театре могли принять на перспективу.

У Бондарчука уже есть двое детей: сын Сергей и дочь Варвара, страдающая психическим заболеванием. После развода девочка живет вместе с Федором и его новой избранницей в загородном доме. Периодически девочке требуется реабилитация у специалистов.

Недавно его бывшая жена Светлана тоже нашла себе нового возлюбленного и даже вышла за него замуж.