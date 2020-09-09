Телеведущая позировала в огненно-красном белье

Анфиса Чехова сделала настоящий подарок своей почти двухмиллионной аудитории. Телеведущая опубликовала серию снимков, на которых она показана в кружевном нижнем белье.

Звезда экрана снялась прямо в постели. Она прикрывается подушкой и с удовольствием демонстрирует свои лучшие ракурсы фотографу. Известная телеведущая сделала пышную укладку. А в остальном решила придерживаться интимного, домашнего образа – на ней нет никаких украшений. Основной же акцент сделан на ярко-красном нижнем белье.

Пользователи Сети оценили откровенные кадры любимицы. Поклонники отметили, что с таким телом, как у Анфисы, можно не прикрываться подушками.

"Какая красивая фигура", "Белье нижнее огонь!", "Зачем подушкой прикрываться, если красивая фигура?", "Я восхищаюсь вами!", "Как ты прекрасна!", "Бомба!", "Анфиса шикарная", – восхитились фанаты.

Совсем недавно настроение у Анфисы Чеховой было очень печальным. Телеведущая до сих пор тяжело переживает утрату близкого человека. Три года назад не стало актрисы Стеллы Барановской – она боролась с онкологией.