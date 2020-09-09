"Бомба": Чехова показала откровенные фото в постели

"Бомба": Чехова показала откровенные фото в постели
Анфиса Чехова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая позировала в огненно-красном белье

Анфиса Чехова сделала настоящий подарок своей почти двухмиллионной аудитории. Телеведущая опубликовала серию снимков, на которых она показана в кружевном нижнем белье.

Звезда экрана снялась прямо в постели. Она прикрывается подушкой и с удовольствием демонстрирует свои лучшие ракурсы фотографу. Известная телеведущая сделала пышную укладку. А в остальном решила придерживаться интимного, домашнего образа – на ней нет никаких украшений. Основной же акцент сделан на ярко-красном нижнем белье.


Пользователи Сети оценили откровенные кадры любимицы. Поклонники отметили, что с таким телом, как у Анфисы, можно не прикрываться подушками.

"Какая красивая фигура", "Белье нижнее огонь!", "Зачем подушкой прикрываться, если красивая фигура?", "Я восхищаюсь вами!", "Как ты прекрасна!", "Бомба!", "Анфиса шикарная", – восхитились фанаты.

Совсем недавно настроение у Анфисы Чеховой было очень печальным. Телеведущая до сих пор тяжело переживает утрату близкого человека. Три года назад не стало актрисы Стеллы Барановской – она боролась с онкологией.

Фоторепортаж
Анфиса Чехова обрекла себя на сексуальное рабство
Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press
Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Россияне массово отказываются от банковских карт

Банки сами отбивают у клиентов желание заводить новую карту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей