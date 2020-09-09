Актера из "Универа" "заказали" недоброжелатели

Актера из "Универа" "заказали" недоброжелатели
Арарат Кещян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он сильно зол из-за ситуации

Недавно в Сети появилась информация, что Арарата Кещяна, который известен благодаря роли Майкла в сериале "Универ", лишили прав, якобы актер серьезно нарушил правила дорожного движения. Сегодня мужчина решил опровергнуть слухи. 

Он назвал новость о лишении прав заказной.

"Кажется я знаю чьи пухлые губешки диктовали этот текст", – написал исполнитель роли Майкла у себя в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).

Похоже, актер очень зол из-за происходящего. Пока он решил сохранить интригу и пообещал рассказать обо всем чуть позже.

Напомним, что ранее телеграм-канал Mash выложил пост, в котором рассказал, что мужчина ехал по Ленинградскому проспекту на высокой скорости на своем кроссовере "Инфинити". Однако в один момент актер решил нарушить и начал сворачивать по встречной полосе. Именно в этот момент его заметили сотрудники ГАИ.

Кещян сразу же попытался "договориться" и прикрывался своей известностью, однако это не помогло, поэтому, отметил автор, на звезду "Универа" сразу же составили протокол, а его судьба будет решаться в суде.

К слову, проблемы с законом не только у Арарата Кещяна. Его коллеге Настасье Самбурской тоже грозит суд.

Юлия МИХАЙЛОВА

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