Актера из "Универа" "заказали" недоброжелатели
Недавно в Сети появилась информация, что Арарата Кещяна, который известен благодаря роли Майкла в сериале "Универ", лишили прав, якобы актер серьезно нарушил правила дорожного движения. Сегодня мужчина решил опровергнуть слухи.
Он назвал новость о лишении прав заказной.
"Кажется я знаю чьи пухлые губешки диктовали этот текст", – написал исполнитель роли Майкла у себя в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).
Похоже, актер очень зол из-за происходящего. Пока он решил сохранить интригу и пообещал рассказать обо всем чуть позже.
Напомним, что ранее телеграм-канал Mash выложил пост, в котором рассказал, что мужчина ехал по Ленинградскому проспекту на высокой скорости на своем кроссовере "Инфинити". Однако в один момент актер решил нарушить и начал сворачивать по встречной полосе. Именно в этот момент его заметили сотрудники ГАИ.
Кещян сразу же попытался "договориться" и прикрывался своей известностью, однако это не помогло, поэтому, отметил автор, на звезду "Универа" сразу же составили протокол, а его судьба будет решаться в суде.
К слову, проблемы с законом не только у Арарата Кещяна. Его коллеге Настасье Самбурской тоже грозит суд.
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