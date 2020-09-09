Что стало с отданным в детдом внуком Натальи Фатеевой
Наталью Фатееву часто называли женщиной с ледяным сердцем. Звезда советского кинематографа не раз признавалась, что не любит своих детей, которых родила от разных мужчин. Да и к своим бракам она относилась с неким пренебрежением, называла их "пятилетками", потому что дольше 5 лет ни с кем из мужей не жила.
Холодный настрой был у актрисы и по отношению к судьбе собственных детей. Когда актриса узнала, что ее дочь забеременела, сразу же повела девушку делать аборт, однако было уже поздно. Но даже в этом случае кинозвезда не растерялась и попросту заставила девушку сдать малыша в детский дом, поскольку считала, что нечего в таком юном возрасте ломать себе судьбу.
Благо, это история со счастливым концом, потому что вовремя вмешались родители отца мальчика, который на момент родов был в армии. Когда они узнали об этом, то сразу же забрали ребенка к себе в семью.
Сейчас ему 35 лет, он работает оператором на ТВ. С биологической матерью отношения не поддерживает, а звездную бабушку видел только по телевизору.
Сама же Фатеева живет в одиночестве, единственной ее радостью являются бездомные кошки, для которых она постоянно готовит супы. Со своими внуками и детьми актриса совсем не общается и даже не хочет пускать их на порог своей квартиры, передает "Комсомольская правда".
Ранее сообщалось, что стало с внучкой Александры Назаровой, которая после смерти народной артистки осталась совсем одна.
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