Актриса заставила дочь отказаться от ребенка

Наталью Фатееву часто называли женщиной с ледяным сердцем. Звезда советского кинематографа не раз признавалась, что не любит своих детей, которых родила от разных мужчин. Да и к своим бракам она относилась с неким пренебрежением, называла их "пятилетками", потому что дольше 5 лет ни с кем из мужей не жила.

Холодный настрой был у актрисы и по отношению к судьбе собственных детей. Когда актриса узнала, что ее дочь забеременела, сразу же повела девушку делать аборт, однако было уже поздно. Но даже в этом случае кинозвезда не растерялась и попросту заставила девушку сдать малыша в детский дом, поскольку считала, что нечего в таком юном возрасте ломать себе судьбу.

Благо, это история со счастливым концом, потому что вовремя вмешались родители отца мальчика, который на момент родов был в армии. Когда они узнали об этом, то сразу же забрали ребенка к себе в семью.

Сейчас ему 35 лет, он работает оператором на ТВ. С биологической матерью отношения не поддерживает, а звездную бабушку видел только по телевизору.

Сама же Фатеева живет в одиночестве, единственной ее радостью являются бездомные кошки, для которых она постоянно готовит супы. Со своими внуками и детьми актриса совсем не общается и даже не хочет пускать их на порог своей квартиры, передает "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что стало с внучкой Александры Назаровой, которая после смерти народной артистки осталась совсем одна.