Россиянка получила по голове из-за Козловского и требует денег
Прошлой зимой в Академическом Малом драматическом театре – театре Европы произошел неприятный инцидент. Во время одного из спектаклей зрительница получила травму головы. Виной этому стал театральный реквизит, используемый актером Данилой Козловским.
Иск от пострадавшей поступил в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. По словам Елизаветы Видус, она получила травму во время спектакля "Гамлет" из-за некачественного оказания услуг, передает объединенная пресс-служба судов города.
В какой-то момент в голову Елизаветы отскочила часть театрального реквизита – металлической флейты, на которой играл Данила Козловский. У женщины пошла кровь, что заставило ее прервать просмотр спектакля. Но ни актер, ни другие работники сцены не обратили на это внимание, сообщает "Московский комсомолец".
Пострадавшая приехала в Мариинскую больницу, где ей наложили швы и выписали необходимые лекарства. Через некоторое время Елизавете выдали листок нетрудоспособности, освобождающий ее от работы на десять дней.
Произошедший инцидент не сошел МДТ с рук. Видус потребовала от театра возместить все убытки. Елизавета намерена получить около 12 тыс. руб. в счет возмещения вреда, 8 тыс. за билет, 38 тыс. за утраченный заработок, 1 млн за причинение морального вреда и 50% от суммы штрафа, которую озвучит суд.
Ранее стало известно о том, что у Данилы Козловского появилась новая избранница.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Интервью Лукашенко российским СМИ. Главное
Перехват разговора о Навальном, арест 33 россиян, досрочные выборы - лидера Белоруссии спросили о самом важном
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 9 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Просто и эффективно: как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
- Какие растения можно сеять под зиму: важные правила подготовки земли
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий