Россиянка получила по голове из-за Козловского и требует денег

Россиянка получила по голове из-за Козловского и требует денег
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Потерпевшая подала иск в суд

Прошлой зимой в Академическом Малом драматическом театре – театре Европы произошел неприятный инцидент. Во время одного из спектаклей зрительница получила травму головы. Виной этому стал театральный реквизит, используемый актером Данилой Козловским.

Иск от пострадавшей поступил в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. По словам Елизаветы Видус, она получила травму во время спектакля "Гамлет" из-за некачественного оказания услуг, передает объединенная пресс-служба судов города.

В какой-то момент в голову Елизаветы отскочила часть театрального реквизита – металлической флейты, на которой играл Данила Козловский. У женщины пошла кровь, что заставило ее прервать просмотр спектакля. Но ни актер, ни другие работники сцены не обратили на это внимание, сообщает "Московский комсомолец".

Пострадавшая приехала в Мариинскую больницу, где ей наложили швы и выписали необходимые лекарства. Через некоторое время Елизавете выдали листок нетрудоспособности, освобождающий ее от работы на десять дней.

Произошедший инцидент не сошел МДТ с рук. Видус потребовала от театра возместить все убытки. Елизавета намерена получить около 12 тыс. руб. в счет возмещения вреда, 8 тыс. за билет, 38 тыс. за утраченный заработок, 1 млн за причинение морального вреда и 50% от суммы штрафа, которую озвучит суд.

Ранее стало известно о том, что у Данилы Козловского появилась новая избранница. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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