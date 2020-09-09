"Такой красавец": в доме Заворотнюк заметили неожиданного посетителя

"Такой красавец": в доме Заворотнюк заметили неожиданного посетителя
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Приблизиться вплотную к прекрасному и одновременно опасному незнакомцу девушка не решилась

Дочь звездной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о нежданной встрече с таинственным гостем на ее балконе. На металлических перилах девушка увидела настоящего царя всех птиц – орла.

Анна заявила, что подошла к птице на близкое расстояние – посмотреть на красивое и грациозное животное удается не каждый день.

"Не зря она является символом отваги, гордости, храбрости и других положительных качеств. Сфотографировать успела!" – написала девушка на своей странице в "Инстаграме".

Анна обратилась к своим подписчикам с вопросом: к чему такой визит? Кто-то предположил, что появление орла на балконе – к счастью – мол, пернатый хищник является "стражем человека". А некоторые фолловеры уверены: орел – к большой беде.

Один из интернет-пользователей заявил, что девушка ошиблась с названием птицы – по его словам, Анна увидела не орла, а ястреба, которые есть как в Москве, так и области.

К слову, приблизиться к хищной птице дочь знаменитой актрисы не решилась – видно, что Анна решила заснять животное за стеклом своего балкона.

Не так давно в Сети появилась информация, что Анна сильно заболела. Поднявшаяся температура и кашель навели девушку на страшные подозрения, что она заразилась COVID-19. Запаниковавшая дочка Анастасии Заворотнюк решила перестраховаться и сдать анализы.

Егор МАЛКОВ

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