"Маленькая артистка": дочь Топурии умилила пользователей Сети

"Маленькая артистка": дочь Топурии умилила пользователей Сети
Кети Топурия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девочка исполнила песню

В своем инстаграм-аккаунте Кети Топурия выложила забавное видео. На нем 5-летняя дочь певицы Оливия спела песню "Ты на свете лучше всех, мама" в честь дня рождения артистки.

Кети Топурия в шутку написала, что юмор дочери убивает ее. Также она поблагодарила девочку за постановку.

"Мамина жизнь" – растрогалась солистка группы А’Студио.

Подписчики оценили, с каким артистизмом девочка исполняла детскую песню.

"Маленькая артистка", "Ну точно певицей или актрисой будет", "Вот что значит – гены" – восхищенно отметили поклонники творчества Кети Топурии.

Также комментаторы обратили внимание на то, как сильно Оливия похожа на звездную маму.

"Копия мамы" – умилились пользователи Сети.

Напомним, дочь Оливия появилась в браке Кети Топурии и бизнесмена Льва Гейхмана. Однако в 2017 году супруги развелись.

Также певица встречалась с рэп-исполнителем Алексеем Долматовым, более известным как Гуф, но в итоге пара рассталась.

С 2018 года Топурия состоит в отношениях с бизнесменом и политическим деятелем Львом Деньговым.

Ранее появилась информация о том, что Гуф раскрыл правду об отношениях с Кети Топурией. В программе "Осторожно, Собчак!" рэпер рассказал, что возлюбленная пыталась спасти его от зависимости и ей это удалось. Позже обоих затянули скучные отношения, что привело к расставанию. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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