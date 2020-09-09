Публика не верит в искренность отношений между актерами

Некоторое время по Сети ходят слухи, что Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях. Подтверждением этому стало видео с совместного отдыха кинозвезд в Турции. Однако многие считают, что это всего лишь пиар-ход.

На видео, опубликованном "Экспресс газетой", Козловский и Акиньшина загорают на солнце, о чем-то увлеченно беседуя. Но никаких нежных чувств по отношению друг к другу актеры не показывают. Они даже находятся на разных шезлонгах.

Также возлюбленные якобы попали в объективы папарацци, находясь на романическом свидании. Более того, появилась информация, что ради Акиньшиной Данила Козловский бросил актрису Ольгу Зуеву, которая в марте 2020 года подарила ему дочь.

Однако все это не убеждает публику в том, что у звезд действительно роман. По некоторым данным, актеры сошлись из-за фильма "Чернобыль: Бездна". Премьера запланирована на октябрь. Режиссером данной кинокартины и исполнителем главной роли стал сам Козловский, а Акиньшина сыграла его возлюбленную.

По мнению многих, роман артистов – это грамотный пиар-ход, нацеленный на то, чтобы привлечь внимание российских зрителей. Таким образом Козловский лишь хочет увеличить количество просмотров.

Ранее стало известно, что Козловский травмировал свою зрительницу, после чего та подала иск в суд.