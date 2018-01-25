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Биатлонист Антон Шипулин убит горем

Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/Rok Rakun
продолжениеМОК лишил Россию перспектив
Спортсмен спасается от проблем бегом

В начале недели был обнародован список российских спортсменов, для которых столица зимних Олимпийских игр Пхёнчхан оказалась закрытой. В стоп-лист в том числе попал и биатлонист Антон Шипулин.

Выдержав паузу, спортсмен высказался насчет вынесенного МОКом вердикта на своей странице в Instagram: "Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры - была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее".

"Шипа" не стал скрывать эмоций: "Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца".

Для поднятия своего спортивного и морального духа Антон принял решение бежать марафон "Марчалонга", который пройдет 28 января в Италии, у подножия Доломитовых Альп. "Цель - получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах", - написал он. Звезда российского биатлона призвал болельщиков не делать преждевременных выводов: "Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше".

Свой пост спортсмен закончил словами благодарности: "Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!"

Открытие зимних Олимпийских игр состоится уже через пару недель - 9 февраля. За десять дней до старта МОК обнародует официальный список российских спортсменов, допущенных к соревнованиям.

Денис ЗВЯГИН
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