Атлеты продолжают радовать своих болельщиков - Денис Спицов выиграл бронзу

Лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую награду в индивидуальной гонке на Олимпиаде. Спортсмен уступил всего 5 секунд норвежцу Симену Крюгеру. Первым в заезде стал Швейцарец Дарио Клонья.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что не ожидала такого успеха от россиянина.

"Сегодняшняя медаль Спицова – самая неожиданная для меня. Индивидуалки всегда были нашим не самым сильным местом. Очень рада за Дениса", – цитирует ее "Спорт-Экспресс".

Лыжник Андрей Ларьков считает, что бронза была предсказуема и "ничего необычного здесь нет", сообщает РИА "Новости".

Сам Денис рассказал, что чувствовал себя не очень хорошо, поэтому не рассчитывал на награду.

"Перед стартом было очень трудно рассчитывать на нее, потому что самочувствие было достаточно средним. Не знаю, почему так, но чувствовал себя не очень хорошо", – добавил он.

Спортсмен до сих пор не может поверить, что смог подняться на подиум в такой сложной гонке. Узнав, что внес в копилку побед россиян на вторую серебряную медаль, от радости даже голос сорвал, передает EG.RU.

Спицова поздравил и премьер-министр России Дмитрий Медведев, написав в Twitter.

При этом за нашего атлета переживали фанаты из КНДР, которые скандировали на стадионе: "Россия, Россия!"

Эта медаль стала уже седьмой для сборной России на Играх. Утром, 16 февраля, серебряную награду взял скелетонист Никита Трегубов.