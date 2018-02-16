Хоккеисты России реабилитировались на Олимпиаде

Наши спортсмены доказали свое превосходство на льду в Пхёнчхане

Хоккейная сборная после досадного поражения от Словакии, разгромила словенцев со счетом 8:2.

В первом периоде отличились Сергей Мозякин и Илья Ковальчук. Созданное преимущество дало уверенность атлетам, и они стали "хозяйничать" на льду.

После перерыва словенцы ничего не смогли сделать с натиском "красной машины" и пропустили в свои ворота еще 4 шайбы.

Словения напомнила о себе и смогла распечатать наши ворота, а также огорчить россиян на последней минуте матча, однако на большее в этот день спортсменов не хватило.

Героем встречи стал Кирилл Капризов, чье имя на табло зажглось 3 раза. Также себя проявил и Илья Ковальчук, который не только забивал, но и создавал опасные моменты для своих партнеров.

Болельщики подгоняли своих спортсменов вперед, постоянно скандируя: "Россия-Россия". Хоккеисты не подвели их и порадовали зрелищем.

Эта победа позволила сборной подняться на второе место в группе, которую возглавляют американцы. Уже завтра, 17 февраля, Россия встретится со своими главными соперниками – США.



В Пхёнчхан не приехали игроки из Национальной хоккейной лиги, так как МОК отказался компенсировать НХЛ финансовые потери от участия хоккеистов в олимпийском турнире.

Все СМИ наперебой утверждали, что главным фаворитом Игр станет именно российская команда, которую снова окрестили "красной машиной", в том числе из-за того, что нашими рулит жесткий тренер, пытающийся возродить былое величие советской сборной.

Победители трех групп и лучшая вторая команда по регламенту олимпийского турнира получат путевки в четвертьфинал. Оставшиеся сборные продолжат борьбу за медали со стадии 1/8 финала, напоминают "Известия".