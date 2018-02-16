Россия догнала США по медалям Олимпиады
Российская конькобежка Наталья Воронина заняла третье место на дистанции 5 тыс. метров.
Победителем гонки стала представительница Нидерландов Эсме Виссер, а серебро досталось чешке Мартине Сабликовой, передает RT.
Стоит отметить, что старт соревнований Воронина провалила, оказавшись на 10-м месте на дистанции 3 тыс. метров. В заезде на 5 тыс. м она также сперва начала упускать лидеров. За круг до финиша россиянка шла на четвертом месте, на последних 400 м смогла опередить голландку Аннук ван дер Вейден всего на 0,19 секунды.
Тренер Ворониной Владимир Акилов рассказал о том, как он ей помог выиграть медаль после неудачного начала. По его словам, он сделал спортсменке замечания по поводу того, что "слишком частила" тогда, когда надо было просто катиться.
"Вообще, конечно, пять тысяч метров подходят ей намного больше, она значительно увереннее себя на них чувствует. Поэтому я просил ее катиться, не спешить, не терять голову. У нее все получилось, я очень этому рад", - сказал Акилов телеканалу "Матч ТВ".
Сама Воронина призналась, что финишировала буквально на зубах, у нее едва остались на это силы.
"Бежала последние круги из последних сил, отдавала все на результат. Смогла собраться психологически после трех тысяч метров, где выступила неудачно", – цитирует спортсменку ТАСС.
Она отметила, что для нее это очень крутой и неожиданный результат, учитывая, что она выступает на Олимпиаде без своего тренера. С наставником она поддерживает связь в Сети.
На данный момент российские спортсмены завоевали восемь медалей – два серебра и шесть бронз. Пока наша команда пребывает на 15-м месте в общекомандном медальном зачете. По этому показателю россияне догнали сборную команду США. Однако по количеству медалей высшей пробы мы сильно отстаем: у американцев их пять, у нас ноль.
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