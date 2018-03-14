Наши паралимпийцы взяли еще одно золото

Спортсмены не перестают радовать своих болельщиков

Российская сборная на Паралимпийских играх в Пхенчхане продолжает завоевывать золотые медали.

В этот раз Анна Миленина выиграла лыжный спринт классическим стилем в категории "стоя". Второй к финишу пришла норвежка Вильде Нильсен, а третьей стала канадка Натали Вилки.

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При этом для Милениной это уже шестое паралимпийское золотое за всю карьеру. На соревнованиях в Южной Корее спортсменка трижды поднималась на вторую ступень пьедестала в биатлонной гонке на 6 км и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км, передает ТАСС.

Анна признавалась, что очень хочет выиграть золото в Пхенчхане и, наконец, ее мечта сбылась.

Атлеты выступают на соревнованиях в сильно усеченном составе из-за отстранения Паралимпийского комитета России. Им также запрещено использовать национальную атрибутику. Всего в Пхёнчхан отправились 30 спортсменов.

Сегодня в лыжных гонках россиянки порадовали тремя медалями. Кроме того, за четыре дня до конца Паралимпиады сборная РФ продолжает набирать обороты и в неофициальном медальном зачете уже поднялась на второе место, несмотря на заметно ограниченный состав, отмечает "Газета.ру".

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.